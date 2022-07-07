Хайкоу, Китай, , 04:26 — REGNUM Строительство первой в Китае коммерческой площадки для запуска космических аппаратов началось 6 июля в городе Вэньчан, островной провинции Хайнань на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Перемещение Long March 5B из сборочного цеха на стартовую площадку космодрома Вэньчан. 2017 篁竹水声

Являясь крупным проектом строительства порта свободной торговли Хайнань, космодром для запуска коммерческих космических аппаратов на Хайнани стремится стать мировым, ориентированным на рынок и еще больше улучшить возможности запуска коммерческих китайских ракет-носителей.

Хайнань будет в полной мере использовать синергетическое преимущество стартовой площадки и политики порта свободной торговли, стремясь превратить Вэньчан в международный космический город высшего ранга, сказал Фэн Фэй, губернатор Хайнаня.