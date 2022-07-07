Хайкоу, Китай, 7 июля, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Островная провинция Хайнань на юге Китая за первые пять месяцев этого года быстро нарастила товарооборот с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP), передает 6 июля агентство Синьхуа.

Anna Frodesiak Хайкоу

Экспорт и импорт товаров между Хайнанем и государствами-членами RCEP за этот период достигли 25,79 млрд юаней (около $3,85 млрд), увеличившись на 44,1% в годовом исчислении, пресс-брифингу, проведенному информационным управлением правительства провинции Хайнань.

Внешняя торговля услугами между провинцией и странами-членами RCEP превысила 2,7 млрд юаней, что составляет 21,64% от общего объема импорта и экспорта услуг на Хайнане.

С января по май Хайнань привлек $47 млн инвестиций из государств-членов RCEP и создал 79 новых предприятий, финансируемых из-за рубежа, в основном из таких стран, как Австралия, Япония, Южная Корея и Таиланд.

В качестве одной из основных мер по открытости страны в новую эпоху Китай стремится превратить весь остров Хайнань в всемирно влиятельный и высокопоставленный порт свободной торговли к середине столетия.

Все большее число компаний, финансируемых из-за рубежа, проявляют интерес к политике, связанной с портом свободной торговли Хайнань, и провинция добилась положительных результатов в использовании возможностей, предоставленных внедрением RCEP, и продвижении двусторонних инвестиций, сказал Ли Се, заместитель главы провинциального департамента торговли.