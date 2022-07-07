Тюмень, , 04:18 — REGNUM В новых микрорайонах Тюмени раньше срока сдадут школу и детский сад. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В детском саду Admoblkaluga.ru

«Сегодня у жителей Тюмени большой запрос на новые социальные объекты, тем более в тех районах, которые активно развиваются. Мы стараемся максимально синхронизировать жилищное строительство и ввод новых детских садов и школ», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Детский сад на 550 мест в микрорайоне «Ямальский-2» на 550 мест строится с опережением графика и будет сдан в 2022 году, вместо намеченного по контракту 2023 года.

Школу в микрорайоне в «Ново-Патрушево» на 1200 мест сдадут в эксплуатацию в 2022 году. вместо марта 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительства школы в ЖК «Ново-Патрушево» добивались от тюменских властей жители микрорайона. Огромный микрорайон был застроен в 2018 году. На сегодня единственная школа переполнена настолько, что у первых классов закончились буквы алфавита для их обозначения.

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