Гонконг, Китай, 7 июля, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Правительство Специального административного района (САР) Гонконг заявило, что оно распространит 315 000 наборов для экспресс-тестирования на антиген COVID-19 в рамках последующей деятельности в связи с недавним обнаружением вируса COVID-19 в образцах сточных вод, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

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Наборы для тестирования будут розданы жителям, уборщикам и персоналу по управлению недвижимостью, работающим в районах с положительными результатами тестирования сточных вод, показывающими относительно высокую вирусную нагрузку, чтобы помочь выявить инфицированных людей.

Правительство САР также настоятельно призвало пользователей наборов сообщать о любых положительных результатах на COVID-19 через правительственную онлайн-платформу.

Департамент охраны окружающей среды и Департамент дренажных служб собирают пробы сточных вод для тестирования на вирусы во всех районах и обнаружили положительные результаты в некоторых районах, объявило правительство САР.

Согласно официальным данным, в среду в Гонконге было зарегистрировано 2672 подтвержденных случая COVID-19, передающихся местным путем, и 143 завезенных случая.