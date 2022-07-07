Тайбэй, , 04:14 — REGNUM Индекс потребительских цен Тайваня (CPI), основной показатель инфляции, вырос на 3,59% в годовом исчислении в июне, что стало самым большим приростом за последние 14 лет, согласно данным, опубликованным статистическим агентством острова, передает 6 июля агентство Синьхуа.

Тайвань

Статистика показала, что индекс потребительских цен четвертый месяц подряд растет более чем на 3% в годовом исчислении. В первой половине этого года средний индекс потребительских цен Тайваня вырос на 3,13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что означает сильное инфляционное давление.

Агентство объяснило новый рекордный рост индекса потребительских цен главным образом повышением цен на нефть на международном рынке, а также ростом цен на фрукты, ресторанную еду и услуги, мясо, яйца, товары для дома и арендную плату.

Цены на продукты питания оставались на первом месте в списке роста индекса потребительских цен в июне, зафиксировав рост в годовом исчислении на 7,27%, при этом цены на яйца выросли на 29,11%, а цены на фрукты выросли на 25,31%.