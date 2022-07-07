Пекин, 7 июля, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Центральный банк Китая провел 6 июля операции обратного РЕПО на 3 млрд юаней (около $446,1 млрд) для поддержания ликвидности в банковской системе, сообщает агентство Синьхуа.

David290 Народный банк Китая

По данным Народного банка Китая, процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО была установлена на уровне 2,1%. По словам центрального банка, этот шаг направлен на поддержание стабильной ликвидности в банковской системе.

Обратное РЕПО — это процесс, при котором центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческих банков путем проведения торгов с соглашением о их обратной продаже в будущем.