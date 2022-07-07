Ричмонд , США, 7 июля, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Полиция американского города Ричмонд (штат Вирджиния) предотвратила попытку массового расстрела в ходе празднования Дня независимости США 4 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на городское полицейское управление.

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В службу 911 позвонил неизвестный и сообщил о том, что планируется атака на рассчитанный на 2400 мест амфитеатр Dogwood Dell, который был выбран местом для проведения праздника.

1 июля сотрудники полиции совместно с агентами Национальной безопасности и ФБР провели операцию в одном из домов, в котором нашли 2 штурмовые винтовки, пистолет и 223 патрона. Также был арестован местный житель Хулио Альварадо, который был вооружен.

5 июля правоохранители задержали Ролмана Балькарселя — второго подозреваемого в планируемом нападении. В полиции отметили, что оба арестованных не являются гражданами США. Они жили в доме, где были изъяты боеприпасы и оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в городе Хайленд-Парк (штат Иллинойс) произошел массовый расстрел на параде по случаю Дня независимости США. В результате происшествия погибли восемь человек, и десятки получили ранения.