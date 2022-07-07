Власти Бразилии отменили ограничения на экспорт лития
Бразилиа, 7 июля, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Бразилия значительно упростила внешнеторговые процедуры, связанные с вывозом из страны лития и продуктов на его основе. Соответствующий указ президента Бразилии Жаира Болсонару, также подписанный главой министерства энергетики Адольфу Сашидой 6 июля опубликовал официальный журнал федерального правительства Diário Oficial da União.
Указ отменяет требование на получение для данного вида операций предварительного разрешения Национальной комиссии по атомной энергии (CNEN).
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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Росгеологии Сергей Горьков подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере добычи минерального сырья.
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