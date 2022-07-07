Бразилиа, 7 июля, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Бразилия значительно упростила внешнеторговые процедуры, связанные с вывозом из страны лития и продуктов на его основе. Соответствующий указ президента Бразилии Жаира Болсонару, также подписанный главой министерства энергетики Адольфу Сашидой 6 июля опубликовал официальный журнал федерального правительства Diário Oficial da União.

Luca Galuzzi Солончак Уюни. Боливия - от 50 до 70 % мировых запасов Лития находится в этом озере

из текста президентского указа «Разрешается проводить внешнеторговые операции с литиевой рудой и минералами, органическими и неорганическими продуктами, в том числе их соединениями, созданными на основе лития, а также металлическим литием и литиевыми сплавами и их производными».

Указ отменяет требование на получение для данного вида операций предварительного разрешения Национальной комиссии по атомной энергии (CNEN).

Читайте также: Китайские ученые обнаружили девять сверхбогатых литием неразвитых звезд

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Росгеологии Сергей Горьков подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере добычи минерального сырья.

Читайте также: Путин готовит странам Запада новую «сырьевую ловушку» — Die Welt