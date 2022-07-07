Пекин, 7 июля, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Рынок оптовых товаров Китая продолжил расти в июне при стабильном росте предложения и запасов, показали промышленные данные, передает 6 июля агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Китайский индекс оптовых товаров (CBMI), показатель роста внутреннего рынка оптовых товаров, в июне составил 101,5%, увеличившись на 0,2 процентных пункта по сравнению с маем и достигнув пятимесячного максимума, по данным Китайской федерации логистики и закупок.

Это ознаменовало второй месяц подряд роста индекса потребительских цен после того, как в мае этот показатель превысил 100%-й барьер бума и спада, что указывает на устойчивое восстановление экономики после последствий вспышек COVID-19.

Субиндексы для оптовых поставок товаров и запасов выросли в июне по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как субиндекс для продаж снизился.