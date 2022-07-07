Канберра, 7 июля, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Дальнейшее снабжение оружием киевского режима может привести к исчезновению Украины с карты мира. Такое заявление сделал 6 июля экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор в эфире Sky News Australia.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор (в центре)

Макгрегор обрушился с критикой на страны Запада, а особенно на Австралию, за предоставление военной помощи Киеву и указал, что украинский кризис следует разрешить исключительно мирным путём, иначе Украине грозят масштабные разрушения и гибель людей.

«Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи — прекращения огня — и прихода к какому-то соглашению. Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца», — отметил Макгрегор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев заявил о нежелании стран Запада отказываться от линии на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине. Дипломат пояснил, что на Западе поощряют милитаристские устремления киевского режима, а на Украину постоянно направляется военная помощь из западных стран в крупных масштабах.