Пекин, , 04:03 — REGNUM Индекс процветания розничной торговли Китая, барометр ожиданий ритейлеров в отношении сектора, восстановился до зоны расширения в июле, согласно данным Генеральной торговой палаты Китая (CGCC), передает 6 июля агентство Синьхуа.

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Индекс вырос на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем до 50,2% в июле, показали данные CGCC. Значения выше 50 указывают на расширение, в то время как значение ниже 50 отражают сокращение.

Восстановление индекса показало, что ожидания ритейлеров относительно восстановления потребления усилились, поскольку государственная политика по стабилизации экономики вступила в силу, сказал вице-президент CGCC Чжан Лицзюнь.

Индекс был составлен на основе ежемесячных опросов операционных менеджеров розничной торговли страны. В опросе приняли участие более 3000 выборочных предприятий и более 20 000 розничных магазинов по всей стране.