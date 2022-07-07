Пекин, , 04:01 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь осудил Соединенные Штаты за то, что они заставили голландского поставщика прекратить продажу оборудования для производства микросхем в Китай, назвав действия США типичным примером «технического терроризма», сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Чжао сделал это замечание на регулярном брифинге для прессы, отвечая на вопрос о сообщениях о том, что США настаивают на том, чтобы Нидерланды запретили ASML Holding NV продавать основные технологии, самые передовые системы или DUV в Китай.

«Это еще один пример того, как Соединенные Штаты злоупотребляют своей национальной мощью и полагаются на технологическую гегемонию для проведения принудительной дипломатии», — сказал Чжао.

Чжао сказал, что в нынешних условиях глобализации Соединенные Штаты неоднократно политизировали, инструментализировали и идеологически ориентировались на технологии и экономические и торговые вопросы, а также вводили «технологические блокады» в отношении других стран, что только заставит эти страны осознать, что полагаться исключительно на Соединенные Штаты в технологиях не получится.

«Это также побудит страны ускорить реализацию своей научно-технической независимости и самообеспеченности», — добавил пресс-секретарь.

Чжао также выразил надежду, что соответствующие стороны будут придерживаться объективных и беспристрастных позиций, действовать в соответствии со своими собственными долгосрочными интересами и принципом справедливого и справедливого рынка и принимать решения независимо.