Тюмень, 7 июля 2022, 04:00 — REGNUM В Тюмени к ноябрю 2023 года построят сквозную дорогу от Кармацкого до Мельникайте. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Новая улица Тимофея Кармацкого (в квартале Алебашевская — Дружбы — Мельникайте – река Тура) обеспечит транспортную доступность районов развивающейся жилой застройки. Длина четырёхполосной автодороги составит 1,9 км, предусмотрено создание велодорожки и водоотводных каналов.
В жилом районе «Ново-Патрушево» уже в ноябре 2022 года будет построена проезжая часть, обустроены тротуары, смонтировано наружное освещение на ул. В. Трофимовой. На данный момент здесь делают ливневую канализацию, переустраивают инженерные сети.
Кроме того, в Тюмени в стадии строительства находятся дороги по ул. Посьета и ул. Никитина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2022 году отремонтируют около 600 километров региональных и муниципальных дорог.
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