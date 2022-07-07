Тюмень, 7 июля, 2022, 04:00 — ИА Регнум. В Тюмени к ноябрю 2023 года построят сквозную дорогу от Кармацкого до Мельникайте. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Строительство автомагистрали на Кармацкого. Тюмень.

Новая улица Тимофея Кармацкого (в квартале Алебашевская — Дружбы — Мельникайте – река Тура) обеспечит транспортную доступность районов развивающейся жилой застройки. Длина четырёхполосной автодороги составит 1,9 км, предусмотрено создание велодорожки и водоотводных каналов.

В жилом районе «Ново-Патрушево» уже в ноябре 2022 года будет построена проезжая часть, обустроены тротуары, смонтировано наружное освещение на ул. В. Трофимовой. На данный момент здесь делают ливневую канализацию, переустраивают инженерные сети.

Кроме того, в Тюмени в стадии строительства находятся дороги по ул. Посьета и ул. Никитина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2022 году отремонтируют около 600 километров региональных и муниципальных дорог.