Джакарта, 7 июля, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Судно, на борту которого находились 18 человек, перевернулось в провинции Папуа на востоке Индонезии, сообщает Синьхуа со ссылкой на спасателей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Уточняется, что инцидент произошел у берегов района Мимика в центральной части провинции. Семерых человек удалось спасти, еще 11 до сих пор числятся пропавшими без вести. По предварительной версии, судно перевернулось из-за сильного волнения. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Индонезии затонуло рыбацкое судно с 15 членами экипажа на борту. По предварительной версии, на судне была течь, что и привело к затоплению. Пострадавших рыбаков удалось эвакуировать на борт проходящего мима пассажирского судна.