Москва, , 03:36 — REGNUM Жителей Западной Сибири, Поволжья и Урала выходные порадуют настоящей летней погодой. Об этом 7 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Спасение в жару Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам метеоролога, на эту территорию сместится очаг тепла, что приведёт к повышению температуры до +27… +31 °C, что выше климатической нормы.

«На четыре-шесть градусов выше нормы температура к выходным прогнозируется на Урале, в Поволжье и Западной Сибири. Приходит настоящее лето с температурой около +30 °C. Очаг тепла перемешается туда, на европейской части России понижение температуры», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

Ожидается, что в выходные дни температура воздуха повысится в Свердловской области до +30… +31 °C, в Челябинской области — до +29 °C, в Башкирии — до +29… +30 °C, в Омской области — до +26… +29 °C, в Томской области — до +27… +29 °C, в Кемеровской области - до +27 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье есть вероятность ухудшения гидрологической обстановки по причине прогнозируемых обильных дождей.

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