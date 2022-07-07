Лондон, 7 июля, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Нецензурное послание в адрес премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, выкошенное на поле, было обнаружено возле трассы «Формулы-1». Об этом 6 июля сообщило британское социальное медиа LADbible Group.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Уточняется, что оскорбительное послание Джонсону увидел пилот во время полёта над полем между Букингемом и Гоукоттом, где накануне состоялись гонки «Формулы-1». Пилот сфотографировал надпись и выложил её в социальную сеть. На фото можно увидеть огромную надпись, которая аккуратно выкошена на поле и взята в рамку.

Предполагается, что нецензурное послание было выкошено на траве в преддверии Гран-при Великобритании, вероятнее всего, с расчётом на то, что она попадёт в кадр в ходе телетрансляции. Автор своеобразного письма премьер-министру не установлен.

Стоит отметить, что надпись появилась на фоне политического кризиса в Великобритании, после того как премьер-министр Джонсон отказался уходить в отставку и это его решение вызвало череду увольнений из его правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кот Ларри с Даунинг-стрит, занимающий пост главного мышелова Великобритании, предъявил ультиматум Борису Джонсону.