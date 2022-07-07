Вашингтон, , 03:17 — REGNUM Американские власти ввели новые санкции, которые касаются продажи Ираном своей нефти и нефтехимической продукции странам Восточной Азии, сообщается на сайте министерства финансов США.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Рестрикции распространяются на ряд китайских, эмиратских и других компаний, которые, как утверждают в Вашингтоне, содействовали доставке и продаже иранских энергоносителей, а также продуктов нефтехимии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США обязаны отменить все незаконно веденные против Ирана санкции, которые противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

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