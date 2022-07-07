Красноярск, 7 июля, 2022, 03:09 — ИА Регнум. В четверг, 7 июля, в Красноярске облачно с прояснениями, дождь, временами сильный дождь, возможна гроза, температура воздуха +20… +22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Алексей Яковлев Дождь

В 7:00 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 7 на 8 июля ожидается до +14… +15 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость северо-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В пятницу, 8 июля, в Красноярске до +20… +24 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +12… +14 °C, небольшая облачность, без осадков.

В субботу, 9 июля, в Красноярске ожидается до +22… +25 °C днём и до +11… +16°C ночью. Облачно, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 7 июля на юге центральных и в южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с.

На юге Таймырского МР и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

Читайте также: В Красноярском крае за сутки потушили три лесных пожара