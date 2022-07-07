Москва, , 09:20 — REGNUM Предприниматели Москвы в рамках бизнес-миссий получат возможность продемонстрировать свою продукцию в дружественных России странах. Об этом 7 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятия будут организованы Московским экспортным центром (МЭЦ). Город профинансирует всю деловую составляющую, включая организацию встреч, услуги переводчиков и подготовку материалов для презентаций.

«На этот год запланировано пять бизнес-миссий. Встречи с потенциальными партнерами и байерами пройдут в дружественных государствах — странах СНГ, Персидского залива и Северной Африки. Представить свои товары и услуги зарубежным заказчикам смогут ИТ-компании, производители пищевой продукции, косметики, электроники и электротехники, строительные и химические предприятия», — сказала Сергунина.

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