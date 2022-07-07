Абуджа, , 03:01 — REGNUM Не менее 300 заключенных сбежали из тюрьмы в нигерийской столице Абудже, сообщает пресс-служба МВД Нигерии.

Нигерия Stefan Magdalinski

Сообщается, что группа террористов атаковала исправительное учреждение в ночь на 6 июля. Из тюрьмы сбежали около 600 человек, однако половину из них силовики смогли поймать. Еще один из заключенных погиб, трое получили ранения во время нападения.

Власти подозревают, что нападение на тюрьму совершили боевики из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом среди заключенных были и осужденные террористы из этой группировки.

Нигерийские власти утверждают, что ситуация взята под контроль. Тем не менее военные и другие силовые структуры Нигерии продолжают поиски сбежавших преступников.