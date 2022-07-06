Подозреваемый в стрельбе в Хайленд-Парке не хочет признавать себя виновным
Чикаго, США, 7 июля, 2022, 02:57 — ИА Регнум. 21-летний житель США Роберт Кримо, которого подозревают в совершении массового расстрела на параде в городе Хайленд-Парке (штат Иллинойс), не хочет признавать себя виновным, о чем собирается объявить на судебном заседании. Об этом передает чикагский филиал телеканала Fox News со ссылкой на адвоката мужчины.
Против него должны быть выдвинуты уже по меньшей мере восемь обвинений в убийстве первой степени, а также ряд дополнительных обвинений. Во время первого допроса в полиции Кримо признался, что стрельбу открыл он.
Спустя два дня после преступления подозреваемый намеревался выйти из-под стражи под залог, но суд отказал в прошении. Следующее судебное заседание по делу Кримо назначено на 28 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в США скончалась восьмая жертва массового расстрела в Хайленд-Парке, произошедшего 4 июля во время празднования Дня независимости страны. При инциденте также пострадали более 30 человек.
Читайте также: Число жертв массового расстрела на параде в США выросло до восьми человек