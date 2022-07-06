Чикаго, США, 7 июля, 2022, 02:57 — ИА Регнум. 21-летний житель США Роберт Кримо, которого подозревают в совершении массового расстрела на параде в городе Хайленд-Парке (штат Иллинойс), не хочет признавать себя виновным, о чем собирается объявить на судебном заседании. Об этом передает чикагский филиал телеканала Fox News со ссылкой на адвоката мужчины.

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Против него должны быть выдвинуты уже по меньшей мере восемь обвинений в убийстве первой степени, а также ряд дополнительных обвинений. Во время первого допроса в полиции Кримо признался, что стрельбу открыл он.

Спустя два дня после преступления подозреваемый намеревался выйти из-под стражи под залог, но суд отказал в прошении. Следующее судебное заседание по делу Кримо назначено на 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в США скончалась восьмая жертва массового расстрела в Хайленд-Парке, произошедшего 4 июля во время празднования Дня независимости страны. При инциденте также пострадали более 30 человек.

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