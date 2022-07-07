Богота, , 02:54 — REGNUM Не менее двух горняков погибли при обвале в шахте возле города Мармато в центральной части Колумбии. Об этом сообщил глава экстренных служб города Эрнандо Галлего. Об этом сообщает газета La Patria.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«К сожалению, два человека погибли, еще четверо получили травмы и сейчас находятся в местной больнице», — заявил он.

Галлего добавил, что еще два человека числятся пропавшими без вести. Также он не исключил, что от камнепада могла пострадать ближайшая дорога. Пока причины произошедшего не называется. По факту гибели людей ведется расследование.