Вашингтон, 7 июля, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы помогать Израилю в противодействии «общим угрозам» со стороны Ирана, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой израильского правительства Яира Лапида, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«Госсекретарь подтвердил премьер-министру, что США непоколебимо привержены партнерским отношениям с Израилем, обеспечению его безопасности и противодействию общим угрозам, в том числе со стороны Ирана», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что Блинкен выступил за мирные переговоры между Израилем и Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что присутствие Израиля на Ближнем Востоке создает нестабильность и напряженность в регионе. По его словам, Израиль лишь усиливает напряженность в регионе.