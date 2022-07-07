Нью-Йорк, США, , 02:51 — REGNUM Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 6 июля умеренным ростом.

Фондовая биржа США Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 69,86 пункта (0,23%), до уровня 31 037,68 пункта. S& P 500 подорожал на 13,69 пункта (0,36%), до уровня 3845,08 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 39,61 пункта (0,35%), до уровня 11 361,85 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,15 (1,16%), до уровня $98,35 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 5 июля — первого рабочего дня после празднования в США Дня независимости — разнонаправленно на фоне увеличения ставок ФРС и риска замедления мировой экономики.

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