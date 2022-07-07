Киев, , 02:50 — REGNUM Имя знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского убрать из своего названия настоятельно рекомендовал Национальной музыкальной академии Украины (киевской консерватории) занимающийся дерусификацией экспертный совет украинского министерства культуры Украины. Об этом сообщила 6 июля пресс-служба ведомства.

Николай Кузнецов. Петр Ильич Чайковский. 1906

Уточняется, что решение о рекомендации трудовому коллективу Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского рассмотреть на собрании вопрос об отказе от имени композитора в названии консерватории было принято экспертным советом единогласно.

Кроме того, экспертный совет по вопросам декоммунизации и дерусификации принял решение о смене собственного названия. Теперь он будет называться «экспертный совет по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма». Как пояснили в минкультуры Украины, такой шаг продиктован тем, что термин «декоммунизация» — это слишком узкое понятие.

Стоит отметить, что подобную рекомендацию Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского получает не впервые. Так глава института нацпамяти Украины Антон Дробович выдвинул требование убрать имя композитора из названия музакадемии, мотивируя это тем, что в стране ни к чему создавать культ Чайковского.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что коллектив консерватории в Киеве отказался убирать из названия образовательного учреждения имя знаменитого русского композитора Петра Чайковского и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать все меры для того, чтобы «вернуть» Украине этого композитора.

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