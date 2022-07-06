Москва, 7 июля, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Компания из Великобритании, работающая в том числе в сфере продажи и покупки криптовалют, — Bit team Group LTD — обратилась в российский арбитраж с иском к Центробанку России. В споре речь идет «о защите деловой репутации». Заявление пока оставлено без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Суд

Иск был подан в суд 29 июня 2022 года, а 1 июля судья Чадов оставил его без движения до 1 августа 2022 года из-за того, что тот подан с нарушением требований.

Детали дела пока не известны.

Между тем на сайте Центробанка России фигурирует компания с таким же названием, как и истец по делу. В карточке фирмы есть пометка — «признаки «финансовой пирамиды». Возможно, именно это и пытается оспорить Bit team Group LTD, обратившись в российский суд.