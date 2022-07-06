Москва, 7 июля, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 8 августа 2022 года планирует начать рассмотрение финансового иска к госкорпорации «ВЭБ. РФ». С неё требуют свыше 909 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление от АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» поступило в суд 6 июня 2022 года. Дело было принято судьей Галиевой.

В споре речь идёт о взыскании 909 581 924,92 рубля, но детали пока не известны.

Ответчик за это время обращался с ходатайствами о возвращении искового заявления, а также об оставлении его без рассмотрения.

Напомним, агентство, учрежденное в 2011 году, выполняет роль специализированного госинститута поддержки экспорта.