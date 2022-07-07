Оттава, , 02:18 — REGNUM В канадской столице Оттаве в результате стрельбы серьёзное ранение получил молодой мужчина. Об этом 6 июля сообщает телеканал CBC.

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По его информации, в полицию поступил вызов в связи со стрельбой в одном из спальных районов на западе города. Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили на улице 26-летнего мужчину с серьёзными огнестрельными ранениями в живот. Его экстренно госпитализировали в критическом состоянии.

В настоящее время ведётся поиск стрелявшего.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв стрельбы на параде по случаю Дня независимости США в городе Хайленд-Парк (пригород Чикаго, штат Иллинойс) увеличилось до восьми человек.

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