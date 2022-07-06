Брюссель, 7 июля, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Предложение увеличить ставку НДС (налог на добавленную стоимость) на мясо как минимум вдвое выдвинули эксперты в Бельгии, разрабатывающие «зелёную» систему налогообложения по заданию министерства финансов страны. Заключение экспертов приводит 6 июля бельгийское издание LeSoir.

Jon Sullivan Мясо

Разработчики предложения полагают, что увеличение ставки НДС на мясо с 6% до 12%, либо до 21% позволит снизить вред, причиняемый окружающей среде, а также увеличить прямые доходы в бюджет.

«Применительно к Бельгии мы полагаем, что ежегодные дополнительные доходы составят от 394 миллионов евро до 933 миллионов в зависимости от повышения ставки НДС до 12% или до 21%. Это принесет пользу не только окружающей среде, но и здоровью», — поясняют эксперты.

В качестве положительного примера разработчики предложения ссылаются на исследования в Нидерландах, где такими же экспертами был сделан вывод о том, что «нынешняя цена на мясо гораздо ниже его экологической стоимости».

Также эксперты утверждают, что государство за счёт сокращения ущерба окружающей среде сможет сократить расходы бюджета на сумму до 272 миллионов евро.

При этом кроме налога на мясо предлагается ввести налог на пластиковую упаковку, в зависимости от того, возможно ли эту упаковку переработать в дальнейшем, а также отменить льготы на автотранспорт и повысить сбор за авиаперевозки.