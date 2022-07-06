Лондон, 7 июля, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Великобритании Суэлла Браверман считает, что может в будущем выдвинуться на пост премьер-министра королевства. Об этом она заявила в эфире телеканала ITV.

Chatham House Борис Джонсон

Браверман также призвала уйти в отставку действующего главу британского правительства Бориса Джонсона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отставку ушли по меньшей мере шесть министров Великобритании на фоне политического кризиса в стране. Сам Джонсон 6 июля уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Майкла Гоува, который потребовал от премьер-министра уйти в отставку.