Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Британский журнал Economist 6 июля опубликовал материал под названием «Почему Грузия борется за вступление в ЕС?», в котором рассказал о перипетиях получения Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

23 июня Европейский союз отказался предоставить Грузии статус кандидата, что является важным шагом на пути к полноправному членству. Две другие бывшие советские страны, Украина и Молдавия, стали кандидатами. Эти три страны развивали свои отношения с ЕС в одинаковом темпе. В 2014 году все они подписали соглашения об ассоциации с ЕС для поощрения политического сотрудничества и экономической интеграции. Более 80% грузин хотят членства в ЕС, а неудача в прошлом месяце спровоцировала антиправительственные протесты в Тбилиси. Почему же Грузия отстаёт на пути к присоединению, спрашивает Economist.

При рассмотрении заявок на членство ЕС судит о стабильности демократических институтов страны и силе её экономики. Сначала Европейская комиссия дает подробное заключение по заявке страны, либо рекомендуя сделать её официальным кандидатом, либо намечая реформы, необходимые для достижения этого статуса. Его рекомендация требует одобрения как Совета ЕС по общим делам, состоящего из министров по делам Европы стран-членов, так и Европейского совета, состоящего из глав государств. После предоставления статуса кандидата страна может обсудить план присоединения. Однако официальная кандидатура не является гарантией членства. Турция является кандидатом с 1999 года, говорится в статье.

ЕС, похоже, относительно мало беспокоится об экономике Грузии, считает Economist. В своем заключении, обнародованном 16 июня, комиссия высоко оценила реформы, проведенные с начала 2000-х годов. Большая проблема — в политике. Откат в демократии за последние годы встревожил лидеров ЕС. Еврокомиссия вынесла 12 рекомендаций по политической реформе, включая усовершенствование судебной системы, свободу СМИ и меры по борьбе с коррупцией. Самой большой проблемой является то, что она назвала «деолигархизацией». Возможно, это относится к Бидзине Иванишвили, миллиардеру и бывшему премьер-министру, сколотившему состояние в постсоветской России. Он утверждает, что ушел из политики, уйдя с поста председателя правящей партии «Грузинская мечта"в 2021 году. Но его соратники по-прежнему находятся у власти, утверждается в статье.

Отношения России с Грузией также будут в центре внимания лидеров ЕС. Отстранив в 2013 году от власти прозападного президента Михаила Саакашвили, Иванишвили и «Грузинская мечта» попытались одновременно утвердить европейские амбиции Грузии и нормализовать отношения с Россией. Правительство отрицает какое-либо чрезмерное влияние Кремля, но его отношение к России «более неясное», чем отношение Украины или Молдавии. Хотя, по мнению Economist, большинство грузин решительно выступают против российских боевых действий на Украине, правительство отказалось вводить санкции против России, второго по величине торгового партнера Грузии, утверждая, что это нанесет слишком большой ущерб экономике.

ЕС не закрыл дверь для членства Грузии. Но проевропейские активисты опасаются, что правительству не хватает воли дистанцироваться от Иванишвили, прояснить свою позицию в отношении России и провести необходимые реформы, чтобы стать кандидатом в члены ЕС. К декабрю ЕС вновь будет рассматривать решение о статусе кандидата Грузии. Шансы на прогресс к тому времени кажутся ничтожными, пишет Economist.