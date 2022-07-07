Лондон, , 01:54 — REGNUM В Великобритании на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона продолжается исход чиновников из его правительства — в отставку подал замминистра здравоохранения Эдвард Аргар. Об этом со ссылкой на заявление Аргара об отставке 6 июля сообщает телеканал Sky News.

Великобритания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам теперь уже бывшего члена кабинета, в сложившейся ситуации ему необходимо «задуматься о будущем».

Ранее череду отставок в британском правительстве, начавшуюся с министров финансов и здравоохранения, продолжил министр по делам Уэльса Саймон Харт.

Как сообщало ИА REGNUM, британский премьер-министр Борис Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Майкла Гоува, ранее призвавшего главу кабинета к отставке.

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