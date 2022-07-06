Нью-Йорк, США, 7 июля, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Более 200 тыс. человек в восьми регионах Сомали оказались под угрозой голода, который может начаться в сентябре 2022 года, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе беседы с журналистами.

Ребенок. Сомали

«Наши гуманитарные коллеги предупреждают, что уже более 7 млн человек пострадали от серьезной засухи. Более 800 тыс. человек покинули свои дома в поисках пищи», — заявил он.

Дюжаррик отметил, что с января 2022 года не менее 200 детей погибли от истощения и связанных с голодом болезней. В связи с этим он анонсировал запуск программы ООН по борьбе с засухой и голодом в Сомали. Предполагается, что на решение проблем с дефицитом продовольствия в республике выделят $1 млрд.