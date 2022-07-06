Киев, 7 июля, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Несколько соглашений на общую сумму почти в $1,9 млрд, касающихся деятельности по «восстановлению» Украины, были заключены в рамках международной конференции в швейцарском городе Лугано. Об этом написал в своем телеграм-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он отметил, что $600 млн из указанной суммы должны быть направлены на финансовую поддержку, а свыше $500 млн — на поддержку аграрного сектора. Еще более $500 млн предполагается выделить на подготовку страны к отопительному сезону, а почти $250 млн — на проекты цифровой трансформации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Украине уже к осени текущего года необходимо будет выплатить $1,4 млрд в качестве погашения своего внешнего долга.

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