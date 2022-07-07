Ирвайн, США, , 01:35 — REGNUM Blizzard выпустила первое пострелизное обновление скандальной игры Diablo Immortal. Об этом 6 июля сообщил портал PCGamesN.

Diablo

Помимо прочего, патч добавляет в игру нового «босса» Helliquary и новый боевой пропуск, который начнёт действовать 7 июля в 3:00 по серверному времени. Первый платный боевой пропуск «Empowered» даёт все бесплатные награды за ранги, эксклюзивную цепочку заданий и два новых «косметических» предмета: оружие и броню Bloodsworn (оружие можно разблокировать на первом уровне, а броню — на 40-м).

В игре также появится событие выходного дня Hungering Moon. С полным описанием обновления можно ознакомиться на сайте Blizzard. Стоит отметить, что в первом патче разработчики полностью проигнорировали скандальную ситуацию вокруг претензий геймеров к «хищническим» микроплатежам.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что несмотря на критику Diablo Immortal продолжает приносить Blizzard около $1 млн ежедневно. Стоит отметить, что значение показателя ежедневного дохода упало более чем в два раза, поскольку в первую неделю игра приносила разработчикам по $2,4 млн в день.

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