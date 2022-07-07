Лондон, , 01:11 — REGNUM Заявления Ирана о задержании замглавы дипмиссии Великобритании в Тегеране названы не соответствующими действительности в министерстве иностранных дел Соединённого Королевства. Об этом 6 июля сообщает агентство Reuters.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сведения о задержании британского дипломата в Иране являются совершенно лживыми», — такие слова официального представителя внешнеполитического ведомства приводит агентство.

Заявление МИД Великобритании стало ответом на сообщение Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил) о задержании нескольких иностранных дипломатов по подозрению в шпионаже. Утверждалось, что среди задержанных был и заместитель главы миссии Великобритании в Иране.

СМИ Ирана уточнили, что причиной для задержания стали попытки дипломатов взять образцы почвы в месте проведения ракетных испытаний воздушно-космическими силами КСИР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Иран обвиняет двух французских активистов в «подрыве государственной безопасности».

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