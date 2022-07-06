Токио, 7 июля, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Nintendo вновь запустила онлайн-магазины Wii Shop Channel и DSi, которые около четырёх месяцев находились на «техническом обслуживании». Об этом 7 июля сообщает портал GamesRadar.

Sergey Galyonkin Стенд Nintendo на E3

Геймеры обнаружили, что оба магазина снова заработали, на них по-прежнему нельзя совершать новые покупки, но владельцы консолей Wii и DSi снова получили возможность скачать игры, которые приобрели ранее. На данный момент не ясно, по какой причине Nintendo решила «оживить» магазины, на сайте службы поддержки компании по-прежнему можно видеть предупреждение о том, что через какое-то время Wii Shop Channel и DSi перестанут работать.

Напомним, Nintendo отключила сайты Wii Shop Channel и DSi в марте 2022 года. После этого геймеры обрушились на компанию с критикой, обвинив в том, что она не заинтересована в сохранении собственного наследия.