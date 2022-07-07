Лондон, , 01:07 — REGNUM Министр Великобритании по делам Уэльса Саймон Харт подал заявление о своей отставке. Об этом он написал в своем микроблоге.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

По словам чиновника, у него «больше не осталось других вариантов».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства королевства Майкла Гоува, который призвал главу правительства уйти со своего поста.

Многочисленные отставки в британском правительстве связывают со чередой скандалов, в котором оказались замешаны Джонсон и его подчиненные. Последним таким инцидентом стал пьяный дебош заместителя главного управляющего делами правительства страны Кристофера Пинчера в лондонском клубе «Карлтон».

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