Лондон, 7 июля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Министр Великобритании по делам Уэльса Саймон Харт подал заявление о своей отставке. Об этом он написал в своем микроблоге.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

По словам чиновника, у него «больше не осталось других вариантов».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства королевства Майкла Гоува, который призвал главу правительства уйти со своего поста.

Многочисленные отставки в британском правительстве связывают с чередой скандалов, в которых оказались замешаны Джонсон и его подчиненные. Последним таким инцидентом стал пьяный дебош заместителя главного управляющего делами правительства страны Кристофера Пинчера в лондонском клубе «Карлтон».