Варшава, , 12:16 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши в ближайшее время представит упрощенную схему выдачи разрешений на практику для белорусских медиков. Об этом сообщает офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по итогам еë встречи с главой польского Минздрава Адамом Недельским.

Польша. Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили в офисе политика, на встрече с Недельским Тихановская обсудила проблемы, с которыми сталкиваются белорусские медики, приехавшие на работу в Польшу.

Разрешения на работу в стране уже получили 795 врачей из Белоруссии, однако для этого требуется пройти процедуру нострификации диплома, которая осложняется отсутствием возможности получить некоторые документы из белорусских государственных органов и университетов.

Для решения этой проблемы польский Минздрав пообещал упростить требования к документам для белорусских медиков. Уже в ближайшие недели ведомство представит упрощëнную схему получения разрешения на практику для врачей из Белоруссии.