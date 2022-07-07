Берлин, , 12:09 — REGNUM Немецкая ассоциация цифровой индустрии Bitkom предложила властям Германии решить проблему с кадрами в сфере IT, пригласив в страну специалистов из Белоруссии и России. Чтобы привлечь их, считает ассоциация, правительство ФРГ должно значительно ускорить процедуру выдачи им виз и снизить требования к знанию немецкого языка. Об этом глава отдела трудового права Bitkom Адель Холдампф-Вендель рассказала Deutsche Welle.

Бундестаг. Берлин

Ассоциация разработала программу #greencard22 и призвала улучшить айтишникам условия для переезда и адаптации. Тем специалистам, которые уже имеют приглашение на работу, предлагается выдавать вид на жительство и разрешение на работу в течение одной недели. А тем, кто работу ещë не нашëл, предлагается ускоренно выдавать визу для поиска занятости — в течение полугода они должны будут найти себе работодателя и подать заявление на разрешение на работу.

Также ассоциация предлагает ускорить процедуры признания образования, опыта работы и других документов. Ещë Bitkom считает необходимым снизить требования к знанию немецкого языка для получения документов, поскольку учить язык можно и после переезда в Германию.

Всего в Германии, по данным Bitkom, на сегодня не хватает около 100 тысяч IT-специалистов. Эту нехватку Bitkom предлагает восполнить за счëт айтишников из Белоруссии и России.