Лондон, 7 июля, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Борис Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Майкла Гоува, передает телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Ранее журналисты сообщили о том, что Гоув призвал главу правительства уйти в отставку. До этого со своих постов самостоятельно ушли министр промышленности, министр по вопросам равенства и местного самоуправления, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры, министр в департаменте образования и министр в департаменте жилищного строительства Великобритании.

Сам премьер-министр призвал членов правительства не уходить со своих должностей.

Как сообщало ИА REGNUM, призывы к отставке Джонсона связаны с рядом скандалов. Последний из них касается заместителя главного управляющего делами правительства страны Кристофера Пинчера, который 1 июля устроил пьяный дебош в клубе «Карлтон» в Лондоне.

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