Сантьяго, 7 июля, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи на территории Чили, сообщает Геологическая служба США.

Smchealth.org Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 130 километрах к западу от города Кастро. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 4,49 километра. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии. Его очаг находился в 142 километрах от города Бенгкулу на глубине десяти километров. Местных жителей предупредили об опасности афтершоков, однако сведений о пострадавших не поступало.