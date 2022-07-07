Минск, , 12:02 — REGNUM Более 150 граждан Польши въехали в Белоруссию по «безвизу» за первые пять дней июля. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«Безвиз» для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии действует с 15 апреля. За это время в Беларусь прибыли 68,7 тысяч литовцев, 26,3 тысяч латвийцев и 8,6 тысяч неграждан Латвии. В общей сложности белорусским «безвизом» воспользовались более 103 тысяч граждан сопредельных европейских государств.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия приняла решение о введении безвизового въезда для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Ранее безвизовый порядок въезда в Белоруссию был введён для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая, а затем продлён до конца этого года.