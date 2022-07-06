Бишкек, 7 июля, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Законодательство обязывает строительные компании отдавать в пользу мэрии 10% возведённого в столице Киргизии жилья. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов на заседании межведомственной группы по социальному жилью, передаёт госагентство «Кабар».

Ulc.r Жилье

По словам высокопоставленного чиновника, сейчас фирмы, строящие свои объекты на муниципальных землях, игнорируют это требование.

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Заместитель главы правительства подчеркнул, что власти страны намерены в ближайшее время решить эту проблему.

«Мы планируем разобраться в этом вопросе, так как норма есть, а квартир нет», — подытожил Эдиль Байсалов.

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