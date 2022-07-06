Бишкек, 7 июля, 2022, 00:40 — ИА Регнум. В Киргизии инициировали создание Международного агентства по контролю биологических исследований под эгидой ООН. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной ассоциации по контролю биоисследований Бакыт Саипбаев, передаёт «24. kg».

Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США Биологическое оружие

По его словам, после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации на Украине обнаружили около 30 биолабораторий.

«Всего по миру насчитывается более 300 таких учреждений. Лаборатории по изучению вирусов нужны, но вопрос, для чего их используют — в мирных целях или военных? Поэтому нужен прозрачный контроль и кураторство международных авторитетных организаций», — подчеркнул глава МАКБИ.

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Также Саипбаев акцентировал внимание на том, что в Жамбылской области Казахстана планируют построить биолабораторию штаммов четвертого уровня опасности.

«Всего лишь в 80 километрах от столицы Киргизии хотят создать подземное хранилище со всеми известными опасными мировыми вирусами. Мы категорически против строительства этой лаборатории. Свой протест выразили в письме на имя президента Казахстана», — подытожил он.

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