Лондон, , 00:39 — REGNUM Призыв «выселить» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из его резиденции на Даунинг-стрит на фоне политического кризиса в стране «опубликовал» кот Ларри, который служит главным мышеловом Соединённого Королевства, у себя в Twitter.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить… Я не могу с чистой совестью больше жить с этим премьер-министром. Либо он уйдет, либо я», — сказано в публикации от имени кота Ларри.

К тексту приложена фотография, где Ларри стоит за миниатюрной трибуной, словно бы делая заявление.

Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года и с этого же года у него существует аккаунт в Twitter. Он занимал должность главного мышелова страны при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и при Борисе Джонсоне. Кот очень популярен в Великобритании, его считают национальным достоянием, он является «продолжателем» традиции, согласно которой с XV века коты свободно живут в резиденции британских глав правительства. С 1929 года у котов появился официальный статус и им было назначено жалование в размере 100 фунтов в год.

В связи с политическим кризисом в Великобритании, после того, как за сутки более 30 сотрудников британского правительства, включая шесть министров, ушли в отставку, судьба кота Ларри всерьёз взволновала британцев. Ряд пользователей Twitter пушистого госслужащего стать «народным премьер-министром», так как именно ему доверяют граждане Великобритании больше всех в правительстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британский премьер-министр Борис Джонсон не намерен уходить в отставку по просьбе членов правительства, уже оставивших свои должности.

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