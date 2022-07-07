Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Рэперу YNW Melly (Джеймел Морис Демонс), обвиняемому в убийстве, смягчили меру наказания. Об этом написал портал HipHopDX 6 июля.

YNW Melly Скриншот YouTube

Как сообщил источник, команде юристов музыканта удалось одержать победу на предварительном судебном слушании, по завершении которого судья постановил, что смертная казнь отменена. В то же время YNW Melly по-прежнему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, YNW Melly был арестован в феврале 2019 года и с того момента находится под стражей. Артиста обвиняют в совершении двойного убийства.

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