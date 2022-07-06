Бишкек, 7 июля, 2022, 00:01 — ИА Регнум. За два последних месяца правоохранительным органам столицы Киргизии удалось выявить 1 222 автомобиля, находящихся в розыске. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

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В ведомстве отмечают, что сделать это удалось благодаря аппаратно-программному спецкомплексу фото- и видеофиксации «АвтоУраган».

Среди обнаруженных машин 530 разыскивались за нарушение правил дорожного движения, 18 — как вошедшие в топ-100 злостных неплательщиков штрафов, 60 — за побег с места ДТП, 32 — как использованные во время преступлений, 145 разыскивались по запросу службы судебных исполнителей и 410 — за временное прекращение регистрации.

Из находящихся в розыске и обнаруженных в Бишкеке автомобилей 863 в итоге водворили на штрафную стоянку столичной госавтоинспекции.